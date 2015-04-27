بدء جلسة مرافعة دفاع 68 متهماً فى قضية "خلية الظواهرى"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل محاكمة 68 متهماً، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعة الدفاع.

تُعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة،.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر،رفضت طلب المتهم نبيل المغربى برد المحكمة المقدم وغرمته 5 آلاف جنيه.

واحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية إلى محكمة الجنايات مطلع أبريل الماضي، مع استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية وضبط 18 هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، انشأوا واداروا تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.