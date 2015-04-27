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قاضيان جديدان ينضمان إلى الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نادى القضاة

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قاضيان جديدان ينضمان إلى الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نادى القضاة قاضيان جديدان ينضمان إلى الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نادى القضاة
انضم اليوم المستشاران محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته والمرشح على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم وياسر عكاشة المحامى العام بنيابة النقض، المرشح على مقعد النيابة العامة إلى الدعوى التى تطالب بوقف انتخابات نادى القضاة، المزمع إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، وبطلانها، لمخالفتها للوائح النادى، وهى الدعوى المؤجلة لجلسة غد الثلاثاء.

كان المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والمرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، أقام دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، ذكر فيها أن المادة 13 من لائحة النادى، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة، من المفترض أن تشكل بالأقدمية.

وأضاف شلش بأن مجلس إدارة النادى شكلها بالإختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها.

واوضح شلش أنه فوجئ بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم عدلوا اللائحة، وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية.

كما أوضح أن مجلس إدارة النادى زعم قيامهم بذلك وفقا للتفويض المخول لهم من الجمعية العمومية منتصف 2014، وهو أمر غير قانونى، حيث تعديل اللائحة يتطلب موافقة بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط.

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مصر 365