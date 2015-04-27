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بالفيديو.. سقوط لصوص مخزن آثار المتحف الرومانى وإعادة 53 قطعة

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بالفيديو.. سقوط لصوص مخزن آثار المتحف الرومانى وإعادة 53 قطعة بالفيديو.. سقوط لصوص مخزن آثار المتحف الرومانى وإعادة 53 قطعة
حصل "اليوم السابع" على مقطع يوضح نجاح رجال مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى كشف غموض سرقة مخزن آثار وضبط اللصوص الثمانية وبحوزتهم المسروقات عقب مرور 24 ساعة على الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من مفتشة آثار بمنطقة مصطفى كامل الأثرية الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بإكتشافها كسر الباب الحديدى للمخزن وبعثرة محتوياته وسرقة بعض القطع من داخله.

توصلت التحريات إلى أن وراء السرقة كل من "رمضان.ج.ع"، 41 سنة، حارس آثار مدنى، ومقيم فى البحيرة، و"خالد.م.م"، 44 سنة، سباك، ومقيم بدائرة قسم ثانى الرمل، و"شريف.ص.م"، 45 سنة، لحام أكسجين، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، و"هانى.أ.س"، 39 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، و"سمير.ع.ع"، 46 سنة، موظف، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، و"سمير.ع.م"، 54 سنة، لحام، ومقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، و"محمد.ع.م"، 40 سنة، عامل، ومقيم الغربية، و"تامر.أ.ع"، 25 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه .

باستهدافهم فى مأمورية، ألقت قوة القبض على المتهمين، وبحوزتهم المسروقات، وهى 20 قطعة من المشغولات الفخارية، و32 قطعة عملة برونزية، وتمثال أثرى من العصر الرومانى، ترجع جميعها إلى العصر الرومانى، كما ضبطت السيارة المستخدمة فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365

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