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الخارجية تحذر المصريين من السفر للكويت للبحث عن فرص عمل

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الخارجية تحذر المصريين من السفر للكويت للبحث عن فرص عمل الخارجية تحذر المصريين من السفر للكويت للبحث عن فرص عمل

وزارة الخارجية المصرية

صرح السفير عمرو معوض مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأن دولة الكويت تكثف حملاتها ضد شركات وهمية لجلب العمالة اليدوية من “عمالة حرة “، حيث تتعرض هذه العمالة للترحيل خارج الكويت بسبب مخالفة قانون الإقامة والتواجد داخل أراضى الكويت ” كعمالة حرة”.

ويحذر مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية المواطنين المصريين الذين يرغبون فى السفر للكويت بحثًا عن فرصة عمل من خطورة التعامل مع شركات العمالة الوهمية الكويتية مقابل الحصول على تأشيرات لدخول سوق العمل العشوائي والموازى بالكويت “كعمالة يومية حرة” وذلك لضعف العائد المادي فضلا عن التعرض لعقوبة مخالفة قانون الإقامة والسجن والإبعاد.

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