الخارجية السودانية تستدعي القائم بالأعمال الكندي احتجاجًا على تشكيك بلاده في نزاهة الانتخابات

أستدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين القائم بالأعمال الكندي بالخرطوم, وأبلغته إدانتها الشديدة ورفضها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الكندية, والذي يشكك في نزاهة الانتخابات.

ونقل السفير على الصادق, مدير عام إدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بالخارجية السودانية, للقائم بالأعمال الكندي بأن الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون ولا دخل لأي دولة أو جهة أخري به, فضلا عن أن السودان لا يتدخل في تقييم ونزاهة وشفافية الانتخابات في الدول الأخرى.

وأضاف السفير على الصادق, للقائم بالأعمال الكندي بأن الانتخابات تمت مراقبتها من قبل أكثر من 225 مراقبا من المنظمات الإقليمية والدولية والمهتمين بالشأن السوداني, ولم تذكر أي واحدة من هذه الجهات بأن الانتخابات شابها شائب , كما أكد بأن عليه كسفير لبلاده بالخرطوم نقل الحقائق والتطورات الجارية في البلاد سياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها بنزاهة وحيدة, مطالبا بأن يركز جهوده على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والسودان ومساهمة بلاده في حل المشاكل التي تعترض طريق التنمية والاستقرار في السودان.

من جانبه وعد القائم بالأعمال الكندي بنقل ملاحظات وزارة الخارجية السودانية, إلى حكومته في أسرع وقت.