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وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة الداخلة في الوادي الجديد

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وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة الداخلة في الوادي الجديد وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة الداخلة في الوادي الجديد

وضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة الداخلة في الوادى الجديد

قام المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين بوضع حجر الأساس لنادي المهندسين بمدينة الداخلة في الوادى الجديد على مساحة ٣٢٠٠ متر، وقال المهندس عادل ربوح، نقيب المهندسين بالوادى الجديد ان النقيب العام التقى بمهندسى الوادى الجديد.

وقال ربوح أن النقابة تواصل جهودها لإصلاح منظومة التعليم الهندسى الخاص، والتي تجاوزت فيها بعض الكليات والمعاهد الخاصة القانون في نسبة قبول الطالب الذي يستحق دراسة الهندسة، وكذلك تقاعسها عن توفير المعامل والورش والمناهج المؤهلة لتخريج المهندسين.

وأوضح أن النقابة شريك أساسى في أية قضية قومية تستهدف النهوض بالوطن، وذلك حرصا على استعادة نقابة المهندسين لمكانتها، مشيرًا إلى أن النقابة تواجهها تحديات ومشكلات كثيرة نسعى إلى حلها يأتى في مقدمتها البطالة التي نحاول التغلب عليها بعقد دورات تدريبية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية في كافة التخصصات الهندسية التي يتطلبها سوق العمل.

وفى ختام اللقاء كرم المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، عددا من مهندسى مدينة الداخلة الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في المجالات المختلفة.

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