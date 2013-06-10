"تغيير" الإسكندرية تتضامن مع عمال "فرج الله" المفصولين

أعلنت حركة تغيير تضامنها مع عمال فرج الله المفصولين الـ27، الذين تم فصلهم لأنهم يطالبون بحقوقهم.

وأدانت الحركة ممارسات شركة فرج الله التى تتبع سياسة القمع وتحدى إرادة العمال والتى اتخذتها، فى فبراير الماضى، عندما أحالت 27 عاملا للتحقيق بتهمة التجمهر والتحريض على الإضراب، ووصفتها بقمع الحريات العمالية واستخدام العنف والبلطجة، بعد تنظيم العمال لاعتصام داخل مقر الشركة ببرج العرب؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأكد إيهاب القسطاوى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، أن الحركة تدعم جميع المطالب المشروعة لعمال شركة فرج الله، بدءا من تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الرواتب المتدنية وصرفها فى مواعيدها مع بداية كل شهر، وحق العمال فى النسبة القانونية من الأرباح، وتحسين الوجبة، واحتساب يومى الجمعة والسبت إجازة رسمية، مع التوزيع العادل لساعات العمل، وتحسين الرعاية الصحية.