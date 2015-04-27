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إغلاق محطات المياة الأهلية غير المرخصة بأشمون.. والأهالي غاضبون

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إغلاق محطات المياة الأهلية غير المرخصة بأشمون.. والأهالي غاضبون إغلاق محطات المياة الأهلية غير المرخصة بأشمون.. والأهالي غاضبون

أرشيفية

قرر اللواء عبد السلام عبد الباري، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية؛ إغلاق أى محطة مياه أهلية غير مرخصة بقرى المركز حرصًا على سلامة المواطنين ووجه تعليمات حازمة لرؤساء الوحدات المحلية بالتأكد من التراخيص الخاص بكل محطة وفى حالة عدم وجود تراخيص يتم إغلاقها فورًا.

وأكد رئيس المدينة على أن جميع محطات المياه المفلترة الأهلية والخاصة سيتم إغلاقها لخطورتها على الصحة العامة وعدم حصولها على تراخيص من وزارة الصحة أو من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فى أرجاء محافظة المنوفية .

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيشن بنفسه حملات توعية على أهالى المركز بعدم شرب المياه من محطات الأهليه الغير مرخصة حفاظًا على حياتهم والتأكد من سلامة المياه ومنعًا لحدوث إصابات مشابه بالتسمم.

ومن جانبهم عبر أهالى مركز ومدينة أشمون عن غضبهم من قرار إغلاق المحطات الأهلية بسبب إعتمادهم على الشرب منها بسبب عدم صلاحية غالبية مياه الشركة الحكومية حسب قولهم مطالبين بتوفير مياه صالحة قبل أن يقرر إغلاق محطات مياه اعتادوا عليها ومياهها آمنه وصالحة للشرب.

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