شكري يشارك في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع النووي.. ويلقي كلمته خلال ساعات

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي بدأ أعماله صباح اليوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة وفود من جميع الدول المنضمة لمعاهدة منع الانتشار النووي، حيث يجري شكري مشاورات ومباحثاته مع العديد من وزراء خارجية العديد من الدول المشاركة في أعمال مؤتمر المراجعة بهدف تنسيق المواقف والتشاور المشترك حول جدول أعمال المؤتمر والنتائج المرجوة منه.

من جانبه أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن شكري سيلقي خلال ساعات كلمة مصر أمام المؤتمر، حيث يستعرض فيها العناصر الرئيسية للموقف المصري تجاه مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي ومرتكزاتها الثلاث سواء نزع السلاح أو منع الانتشار النووي أو الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، فضلا عن أولوية انشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الاوسط تنفيذا للقرار 1995.