شكري يواصل لقاءاته بنيويورك ويلتقي بوزيرة الدولة البريطانية البارونية

التقى سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك بوزيرة الدولة البريطانية للشئون الخارجية البارونية جويس إنلاي علي هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، حيث تناول معها التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بجدول أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار حتى يخرج بالنتائج المرجوة لدعم جهود منع الانتشار النووي في العالم.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن شكري استعرض خلال اللقاء مواقف مصر من المرتكزات الثلاثة للمعاهدة المرتبطة بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشددًا علي ضرورة بذل الجهد المطلوب والواجب للعمل على تنفيذ القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الاوسط لعام 1995 بما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة، مع ضرورة احترام مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار بانضمام كافة الدول اليها.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة البريطانية أكدت علي ضرورة استمرار بذل الجهود لتنفيذ الأهداف المرجوة من مؤتمر المراجعة ومواصلة التنسيق والتشاور المشترك حول قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي خاصة في ظل التشارك في المباديء العامة للمؤتمر وأهمية تحقيق النتائج المرجوة منه، مؤكدة علي احترامها البالغ لمصر بتاريخها العريق ومكانتها الاقليمية والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.