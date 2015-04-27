محلب يفتتح ميناء قسطل مع الجانب السوداني الخميس المقبل

يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل ميناء قسطل البري مع السودان بما يعمل على دفع حركة البضائع والركاب بين مصر والسودان ويوفر طريقًا أمام حركة التجارة إلى إفريقيا، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية المصرية السودانية.

ويحضر الافتتاح رئيس الوزراء السوداني ووزير الجسور والطرق، بالإضافة إلى المهندس هاني ضاحي وزير النقل، واللواء جمال حجازي رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة.

وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لميناء قسطل 85 مليون جنيه وقد تم التشغيل التجريبي لمينائي قسطل أشكيت في شهر أغسطس الماضي تمهيدًا للافتتاح يوم الخميس المقبل.