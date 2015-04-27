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التشيك ترسل فريقًا طبيًا للمشاركة في جهود الإغاثة بنيبال

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التشيك ترسل فريقًا طبيًا للمشاركة في جهود الإغاثة بنيبال التشيك ترسل فريقًا طبيًا للمشاركة في جهود الإغاثة بنيبال

أرشيفية

وافقت التشيكية اليوم الاثنين على إرسال فريق طبي خاص للمساعدة في جهود الإغاثة بنيبال التي ضربها زلزال مدمر أول أمس السبت وأسفر عن مصرع قرابة 3700 شخص.

وذكر “راديو براغ” أن ذلك الإعلان جاء من قبل رئيس الوزراء بوهيسلاف سوبوتكا عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل بذلك الصدد.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الحكومة وافقت على حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون كورونا تشيكية ترسل إلى نيبال، فيما أفادت تقارير التليفزيون الحكومي بأن 36 طبيبًا ورجل إطفاء سيسافرون إلى نيبال المنكوبة بفعل الكارثة.

وكانت التشيك قد أرسلت فعليًا مليون كورونا في حسابات خاصة بمنظمات خيرية، في الوقت الذي وصل فيه أول فوج من منسقي المساعدات التشيكيين إلى نيبال.

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