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محلب يصدر قرارًا بعزل وإخلاء منطقة جديدة بمدينة رفح

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محلب يصدر قرارًا بعزل وإخلاء منطقة جديدة بمدينة رفح محلب يصدر قرارًا بعزل وإخلاء منطقة جديدة بمدينة رفح

محلب

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارًا اليوم الإثنين بعزل وإخلاء المنطقة المقترحة بمدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجى الشمالي الشرقي بمحافظة شمال سيناء.

وتضمن القرار الذي صدر تحت رقم 1008 أن يتم إخلاء المنطقة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم وفى حالة امتناع أى مقيم في المنطقة الإخلاء بالطريق الودي يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزة أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

كما تضمن القرار أن يتم تقدير التعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القرار والتظلم منها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.

وتضمن القرارأيضا حدود المنطقة العازلة المقترحة بمدينة رفح وتشمل أبو شنار والرسوم وشمال ميدان السادات وجنوب شرق ميدان السادات وشمال جوز أبو رعد وجوز أبو رعد وجنوب المدفونة وشمال شرق تلة الطايره وتقاطع خط الحدود بمسافة 2 كم تقاطع خط الحدود السياسية.

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