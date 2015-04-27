بالأسماء.. إصابة 11 شخص في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب 11 شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام بينهم اثنين حالتهم خطيرة تم تحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم .

وقال الدكتور أمجد عبد الحميد، مديرهيئة الاسعاف بالمنوفية؛ أن أسماء المصابين هم “محمد فتحي، وعادل عطية، وآية السيد، ومؤمن طارق، ومهاب مصطفى، وسلوى جلال، وخالد عبدالمقصود، وآيه ربيع فؤا ، وعبدالمنعم عبدالباسط، وأميمة أبو اليزيد”، وجميعهم من مركز تلا.

وأشار مدير هيئة الإسعاف إلى أن جميع المصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزي، ماعدا “مؤمن طارق وعادل عطية” تم إصابتهم بخلع فى اليد اليمنى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم.