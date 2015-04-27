أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالأسماء.. إصابة 11 شخص في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 11 شخص في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية بالأسماء.. إصابة 11 شخص في حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

إصابة 11 شخص فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب 11 شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام بينهم اثنين حالتهم خطيرة تم تحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم .

وقال الدكتور أمجد عبد الحميد، مديرهيئة الاسعاف بالمنوفية؛ أن أسماء المصابين هم “محمد فتحي، وعادل عطية، وآية السيد، ومؤمن طارق، ومهاب مصطفى، وسلوى جلال، وخالد عبدالمقصود، وآيه ربيع فؤا ، وعبدالمنعم عبدالباسط، وأميمة أبو اليزيد”، وجميعهم من مركز تلا.

وأشار مدير هيئة الإسعاف إلى أن جميع المصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى السادات المركزي، ماعدا “مؤمن طارق وعادل عطية” تم إصابتهم بخلع فى اليد اليمنى وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى بشبين الكوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا