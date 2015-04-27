بدء تقديم الطعون على الانتخابات السودانية الثلاثاء

أكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان مختار الأصم أنه سيبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء تقديم الطعون على نتائج الانتخابات العامة بالبلاد من ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين ولمدة أسبوع.

وأوضح الأصم – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم للإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات السودانية – أن هذا الإجراء يتم وفقا للمادة 81 من قانون الانتخابات بالسودان، بحيث يحق لكل مرشح أو حزب سياسي التقدم للمحكمة بطعن ضد نتائج الانتخابات المعلنة اليوم وفي مدة أقصاها أسبوع .. لافتا إلى أن المحكمة المختصة ستنظر في تلك الطعون في غضون أسبوعين من تقديمها، وستعلن مفوضية الانتخابات نتائج قرارات المحكمة بشأن تلك الطعون – إن وجدت – في 19 من مايو المقبل.

وبشأن السجل الانتخابي، قال الأصم “إن السجل ليس من مسئولية المفوضية القومية للانتخابات ولكنها تحافظ عليه فقط، ولا يحق لها أن تضيف أو تشطب في السجل لأن ذلك حق أصيل للناخب السوداني والأحزاب السياسية”، مشيرًا إلى أن المفوضية وفرت لكافة الأحزاب قائمة بأكثر من 13 مليون سوداني مسجلين بالسجل الانتخابي لانتخابات عام 2015.

وأكد رئيس المفوضية للانتخابات أنه سيتم اعتبارا من غد الثلاثاء فتح باب التقدم لطلبات الترشيح لعضوية مجلس الولايات السودانية .. مشيرا إلى أن الطلبات ستقدم للجنة الولائية المعنية بواسطة الحزب السياسي أو الناخب، لاختيار 3 ممثلين لكل ولاية، حيث سيتم نشر الكشف النهائي للأسماء المرشحة في 12 مايو المقبل، وستعتمد المفوضية نتيجة انتخابات مجلس الولايات في 20 مايو القادم.

وأوضح الأصم أن اكتمال مجلس الولايات يتم بتكوين الهيئة التشريعية للبلاد، والتي تعد ضرورية لبدء الدورة الجديدة لرئيس الجمهورية المنتخب لدورة جديدة، حيث يلزم أن يؤدي الرئيس القسم أمام الهيئة التشريعية المكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات.

كما أعلنت المفوضية القومية للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني، حيث حصد مرشحو حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” بالسودان، أغلبية المقاعد في المجالس التشريعية، بحصوله على 323 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد للبرلمان السوداني، وجاء بعده حزب الاتحاد الديمقراطي “الأصل” وحصل على 25 مقعدا، والمرشحون المستقلون وحصلوا على 19 مقعدا، والحزب الاتحادي 15 مقعدا، والأمة الفيدرالي 7 مقاعد، والأمة “القيادة الجماعية” 6 مقاعد، والأمة الإصلاح والتنمية 5 مقاعد، وحزب التحرير والعدالة 5 مقاعد، وحزب الأمة المتحد 4 مقاعد، والأمة الوطني 3 مقاعد، والتحرير والعدالة مقعدان، والحقيقة مقعدان، والرباط القومي مقعدان، وكلا من أحزاب الدستور، والعدالة، وأنا السودان، والحركة الشعبية، والشرق، مقعد واحد.