بالصور.. شكري يلتقي برئيس حركة عدم الإنحياز ووزير خارجية إيران بنيويوك

ألتقي سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك اليوم الإثنين برئيس حركة عدم عدم الإنحياز ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف علي هامش رئاسته لوفد مصر في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي الذي يبدأ أعماله اليوم بمقر الامم المتحدة.

وتم خلال اللقاء تناول أعمال مؤتمر المراجعة والتنسيق داخل مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي خاصة فيما يتعلق بجدول اعمال وجدول اعمال المؤتمر والجهود المختلفة المطروحة المرتبطة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي إن شكري استعرض خلال اللقاء العناصر الأساسية للموقف المصري والعربي تجاه مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، حيث شدد علي ضرورة العمل بجدية نحو انشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، منوهًا بضرورة التعامل بالجدية اللازمة من جانب المجتمع الدولي مع المرتكزات الثلاث للمعاهدة سواء نزع السلاح أو منع الانتشار النووي أو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإتاحتها لكافة الدول المنضمة للمعاهدة، كما تم التشاور بين الوزيرين حول سبل مزيد من التنسيق بين مختلف الدول أعضاء مجموعة عدم الانحياز في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار بما يحقق الأهداف المشتركة لدول المجموعة ويعزز من مصداقية المعاهدة ومعالجة جوانب الخلل المرتبطة بها.