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السودان تستدعى القائم بالأعمال الكندى بعد تشكيك بلاده فى الانتخابات

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السودان تستدعى القائم بالأعمال الكندى بعد تشكيك بلاده فى الانتخابات السودان تستدعى القائم بالأعمال الكندى بعد تشكيك بلاده فى الانتخابات
استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم /الاثنين/ القائم بالأعمال الكندى بالخرطوم، وأبلغته إدانتها الشديدة ورفضها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الكندية، والذى يشكك فى نزاهة الانتخابات.

ونقل السفير على الصادق، مدير عام إدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بالخارجية السودانية، للقائم بالأعمال الكندى بأن الانتخابات شأن سودانى خالص يقرر فيه السودانيون ولا دخل لأى دولة أو جهة أخرى به، فضلا عن أن السودان لا يتدخل فى تقييم ونزاهة وشفافية الانتخابات فى الدول الأخرى.

وأضاف السفير على الصادق، للقائم بالأعمال الكندى بأن الانتخابات تمت مراقبتها من قبل أكثر من 225 مراقبا من المنظمات الإقليمية والدولية والمهتمين بالشأن السوداني، ولم تذكر أى واحدة من هذه الجهات بأن الانتخابات شابها شائب ، كما أكد بأن عليه كسفير لبلاده بالخرطوم نقل الحقائق والتطورات الجارية فى البلاد سياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها بنزاهة وحيدة، مطالبا بأن يركز جهوده على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والسودان ومساهمة بلاده فى حل المشاكل التى تعترض طريق التنمية والاستقرار فى السودان.

من جانبه، وعد القائم بالأعمال الكندى بنقل ملاحظات وزارة الخارجية السودانية، إلى حكومته فى أسرع وقت.
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