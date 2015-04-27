وزير حقوق الإنسان اليمنى: مقاضاة الحوثيين وصالح أمام الجنايات الدولية

أكد عبد الرقيب الأسودى وزير الإدارة المحلية اليمني، أن الميليشيات دمرت كافة الطرق وقامت بتدمير القطاع الصحى فى عدن، مضيفاً "الميليشيات نهبت المشتقات النفطية".

وحمل وزير الإدارة المحلية اليمنى، فى مؤتمر صحفى للجنة العليا للإغاثة فى اليمن، الميليشيات مسئولية إعاقة وصول المساعدات الى المدنيين فى اليمن والمتضررين جراء عمليات الاشتباكات.

>فيما أعلن وزير حقوق الإنسان والإغاثة اليمنى عز الدين الأصبحى، سقوط ألف قتيل على أيدى الميليشيات المسلحة، و 100 قتيل فى تعز أمس، إضافة وقوع 15 شخصا بالقنص بشكل يومى.

واتهم وزير حقوق الانسان الميليشيات بتخزين السلاح فى المدارس والمستشفيات وأخذ المدنيين دروعا بشرية واستخدام الاطفال بعد القاء القبض على أطفال أرسلهم الحوثيون من صعدة الى تعز، مشيرا الى ان الميليشيات دمرت 365 ألف منزل كليا.

وتابع، "ما تقوم به الميليشيات يرقى لجرائم حرب وضرب ممنهج للبنية التحتية"، مؤكدا قيامهم باختطاف العديد من الناشطين والإعلاميين والتنصت على المكالمات الهاتفية.

من جهته، أعلن وزير حقوق الإنسان والإغاثة اليمنى عز الدين الأصبحي، أن الحكومة اليمنية سوف تحاكم ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح أمام محكمة الجنايات الدولية، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز.

وكانت قد أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بأن القوات الموالية لجماعة أنصار الله الحوثية سيطرت على مقر القنصلية الألمانية فى مدينة عدن جنوبى اليمن.