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الخارجية الجزائرية: طرد الدبلوماسى الموريتانى فى إطار "المعاملة بالمثل"

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الخارجية الجزائرية: طرد الدبلوماسى الموريتانى فى إطار "المعاملة بالمثل" الخارجية الجزائرية: طرد الدبلوماسى الموريتانى فى إطار "المعاملة بالمثل"
ذكرت مصادر رسمية فى وزارة الشئون الخارجية الجزائرية اليوم الاثنين أن قرار السلطات الجزائرية طرد دبلوماسى موريتانى بنفس رتبة الدبلوماسى الجزائرى بلقاسم شرواتى المستشار الأول لسفير الجزائر بنواكشوط والذى تم طرده يوم الأربعاء الماضى جاء فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل واصفة القرار الموريتانى بأنه غير مبرر.

وقالت المصادر نفسها أنه تم استدعاء السفير الموريتانى بالجزائر أمس الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية لمدة أربع دقائق لإبلاغه بقرار الجزائر القاضى بطرد المستشار الأمنى بالسفارة الموريتانية بالجزائر محمد ولد عبد الله واعتباره شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة الأراضى الجزائرية فى أسرع وقت .
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