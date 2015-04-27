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كلوني في قائمة “أثرياء بريطانيا” لأول مرة

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كلوني في قائمة “أثرياء بريطانيا” لأول مرة كلوني في قائمة “أثرياء بريطانيا” لأول مرة

كلوني وزوجته

احتل الفنان العالمي جورج كلوني كلوني وزوجته المحامية الحقوقية من أصل لبناني أمل كلوني المرتبة 790 في القائمة التي تضم 1000 من أثرياء بريطانيا، والتي تعدها سنويا صحيفة صنداي تايمز.

دخل الممثل الأمريكي جورج كلوني قائمة أثرياء بريطانيا، بثروة قدرت بـ121 مليون جنيه استرليني، بعد جمع قيمتي ثروتيهما وما حققاه من دخل مؤخرا، ومنذ زواجهما في سبتمبر الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يدخل فيها اسم كلوني هذه القائمة، وأشارت الصحيفة إلي أن متوسط الدخل السنوي لـ’كلوني’ من عمله السينمائي يصل إلي 12 مليون جنيه استرليني، وحقق دخلا 26 مليون استرليني من ظهوره في إعلان لأحد أنواع القهوة الشهيرة.

القائمة ضمت أيضا اسم لاعب الكرة المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بثروة مشتركة قدرت بـ240 مليون دولار.

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