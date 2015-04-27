بالفيديو .. محافظ الأقصر يبحث تطبيقات نظام إدارة الموسسة الإليكتروني

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الأقصر.

وناقش المحافظ مع الوفد المكون من مديرى نظم المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية “ذاكرة مؤسسية ، ونظم مالية”، ونظم دعم القرار، وبرنامج المحافظات بجنوب الصعيد، و بوابة الشكاوى الحكومية، والمرصد الميدانى، و الدعم الفنى والميكنة، بعض التطبيقات لنظام إدارة الموسسة الإليكترونى بهدف تطبيقها بالمحافظة .

وقال بيان لمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أن هذه التطبيقات ستمكن الموظفين في الهيكل التنظيمي للمحافظة والمدن ومراكز التراسل الإليكتروني لتوفير الوقت والجهد إلي جانب ربط كل البيانات التي تدخلها محافظة الأقصر بمجلس الوزراء في نفس الوقت، وبشكل مباشر من خلال تلك التطبيقات التي يعمل على تطويرها العاملين بمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

من جانبه قال محافظ الأقصر أنه بتطبيق تلك التقنيات تكون محافظة الأقصر من المحافظات الرائدة فى تطبيق مشروع “الذاكرة المؤسسية”، الذي يساهم في إيضاح وإيصال صورة المحافظة بشكل سليم لدى القيادة السياسية وكذا المساهمة الفعلية في حل مشكلات المواطنين بصورة أسرع.

كان الوفد قد استمع قبل أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى المطالب والمشكلات التى تواجة العاملين بمركز معلومات محافظة الأقصر .​