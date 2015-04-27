أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات

Google+ Print
شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات
قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عملا ارهابيا تسبب فى تلوث ترعة مياه الشرب التابعة لشركة المياه بالإسكندرية و البحيرة، حيث تسبب أحد خطوط الغاز والبترول فى تسرب الغاز إلى المياه فى إحدى الترع التى تغذى 6 محطات مياه فى الإسكندرية و البحيرة.

وأوضح أنه تم إغلاق محطة المنشية 2 و القريبة من موقع الحادث وأخذ عينات منها ، وجار حاليا تحليل العينات للتأكد من سلامتها ، وإعادة تشغيلها خلال ساعات.

و أكد على أن باقى محطات مياه الشرب بالاسكندرية تعمل بكامل طاقتها وعددها 10 محطات.

كما أكد على أن شركة مياه الشرب تقوم حاليا بقياس درجة تلوث الترعة واتخاذ كافة الاجراءات لتطهيرها والسيطرة على بقعة الغاز والمواد البترولية .

- "القابضة لمياه الشرب": عودة تشغيل المحطات المتوقفة بالبحيرة والإسكندرية

- "مياه أسيوط": تحليل 480 عينة منذ بدء أزمة غرق صندل الفوسفات وجميعها نقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365