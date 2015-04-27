شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عملا ارهابيا تسبب فى تلوث ترعة مياه الشرب التابعة لشركة المياه بالإسكندرية و البحيرة، حيث تسبب أحد خطوط الغاز والبترول فى تسرب الغاز إلى المياه فى إحدى الترع التى تغذى 6 محطات مياه فى الإسكندرية و البحيرة.

وأوضح أنه تم إغلاق محطة المنشية 2 و القريبة من موقع الحادث وأخذ عينات منها ، وجار حاليا تحليل العينات للتأكد من سلامتها ، وإعادة تشغيلها خلال ساعات.

و أكد على أن باقى محطات مياه الشرب بالاسكندرية تعمل بكامل طاقتها وعددها 10 محطات.

كما أكد على أن شركة مياه الشرب تقوم حاليا بقياس درجة تلوث الترعة واتخاذ كافة الاجراءات لتطهيرها والسيطرة على بقعة الغاز والمواد البترولية .

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