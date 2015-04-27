وزير الصحة: مرض السكر يقتل 65 ألف حالة سنويا

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أن مرض السكر يتسبب فى وفاة 65 ألف حالة سنويا.

وقال وزير الصحة خلال افتتاح مشروع عيادات السكر المتميزة بمستشفى أم المصريين اليوم، إنه سيتم ربط 26 مركزا لعلاج مرضى السكر بالمعهد القومى للسكر لتكوين قاعدة بيانات لرسم الخريطة الصحية والعلاجية للمرض، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المرض بالكشف المبكر عنه لعلاجه فى مرحلة مبكرة.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة ستضع خطة عاجلة لعلاج المرض بناء على البيانات التى سيتم جمعها من الـ 26 مركزا للسكر التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة مطالبا المجتمع المدنى بتولى مسئولياته المجتمعية للحد من انتشار الأمراض.

ومن جانبه قال خالد زكريا محافظ الجيزة أن محافظة الجيزة تحتاج إلى خدمات صحية ضخمة مشيرا إلى أن المجتمع المدنى علية دور كبير فى الحد من الأمراض، مؤكدا أن منطقة الجيزة بها عدد كبير من المصابين بمرض السكر.

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