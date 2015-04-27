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مقتل 9 تكفيريين والقبض على 8 مشتبه بهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء

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مقتل 9 تكفيريين والقبض على 8 مشتبه بهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء مقتل 9 تكفيريين والقبض على 8 مشتبه بهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء
أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، عن مقتل عدد 9 أشخاص تكفيريين وإصابة عدد 3 آخرين، والقبض على عدد 8 مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارتين والعثور على مخزن به سجائر وأقراص ترامادول معدة للتهريب.

وأعلنت المصادر الأمنية، أن الحملة استهدفت مناطق "جنوب العريش، والشيخ زويد، ورفح"، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى إلى مقتل عدد 9 أشخاص من التكفيريين، وإصابة عدد 3 أشخاص آخرين، وإلقاء القبض على عدد 8 أشخاص من المشتبه فيهم، وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأضافت المصادر أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة منها: عدد 11 عشة، وسيارتين خاصتين بالعناصر التكفيرية، إلى جانب التحفظ على سيارة فيرنا، وجار فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

ومن جهة أخرى، تم العثور على مخزن به 15 كرتونة من السجائر، وعدد 35 شريطا من أقراص الترامادول المخدرة كانت معدة للتهريب، وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المعنية.

وعلى صعيد متصل -انفجرت عبوة ناسفة فى طريق القوات بالشيخ زويد، ولم ينتج عن ذلك أية إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

وأكدت المصادر الأمنية أن مجهولين زرعوا العبوة الناسفة فى طريق قوات الأمن أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، إلا أن العبوة انفجرت بعد مرور حافلات ومدرعات قوات الأمن ولم ينتج عن ذلك أية إصابات أو خسائر، وعلى الفور، قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة والمناطق المحيطة بها، بحثا عن أية عبوات ناسفة أو متفجرات أخرى، وجار التحرى لضبط الجناة.

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مصر 365