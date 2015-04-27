رئيس "المترو" يوقع خطابا للسائقين بعدم مسئولية زميلهم عن تصادم العباسية

أعلن سائقو الخط الثالث للمترو فض إضرابهم بعد عصر اليوم، بعد استجابة المسئولين بشركة المترو لمطالبهم، الخاصة بعدم تحميل زميلهم "أحمد حمزة" سائق قطار العباسية المصطدم بصدادات المحطة ظهر أمس.

وقال السائقون لـ"اليوم السابع" إن رئيس شركة المترو المهندس على فضالى ومساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثالث المهندس إبراهيم المنهى وقعا على خطاب يؤكدا فيه عدم مسئولية زميلهم عن الحادث، وان القطار كان به مشاكل فنية قبل خروجه من ورش العباسية.

وأضاف السائقون أن وفدًا من زملائهم حصل على هذا الخطاب وتوجه إلى النيابة العامة لتسليمها نسخة منه لإثبات عدم مسئولية زميلهم الراقد حاليا بمستشفى عين شمس التخصصى عن الحادث.

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