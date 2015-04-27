موجز الصحافة العالمية.. قوة زلزال نيبال تعادل 20 قنبلة ذرية

ألقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على زلزال النيبال، وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن قوة الزلزال الذى ضرب نيبال يوم السبت الماضى، والتى بلغت 7.8 على مقياس ريختر، تعادل قوة 20 قنبلة ذرية.

بينما قالت صحيفة الإندبندنت إن صورة دعائية جديدة لتنظيم داعش الإرهابى قد ظهرت على الإنترنت، ويظهر فى الصورة طفل حديث الولادة يرقد وبجواره سلاح قاتل وشهادة ميلاد، وذلك بهدف بث الصدمة والخوف.

ونشرت الصحيفة فيديو لإحدى اللحظات المرعبة لانهيار جليدى فى قمة جبال إيفريست على مخيم للمتسلقين، إثر زلزال نيبال المدمر الذى أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وظهرت إحدى الفتيات البريطانيات الثلاث، اللائى فروا من منزل عائلاتهن شمال لندن ليلتحقوا بتنظيم داعش، لتؤكد التحاقها بالتنظيم من خلال تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر".

>ورأت صحيفة "واشنطن بوست"، إن مجموعة من المكاسب التى حققتها المعارضة فى سوريا تقلب الافتراضات التى سادت منذ فترة طويلة بشأن قوة نظام بشار الأسد، الذى يبدو الآن فى خطر أكبر أكثر من أى وقت مضى خلال السنوات الثلاث الماضية.

واتهم نيوت جينجريتش، المتحدث السابق باسم مجلس النواب الأمريكى، المرشحة المحتملة لرئاسة البيت الأبيض هيلارى كلينتون، بكسر القانون والقيام بنشاط غير قانونى من خلال تلقى مؤسستها الخيرية تبرعات من حكومات أجنبية عندما كانت تتقلد منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.

وفى الشأن الإسرائيلى، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن البعثة الإسرائيلية العسكرية لإغاثة منكوبى الزلزال المدمر فى نيبال الذى أوقع أكثر من 3700 قتيل، توجهت اليوم إلى العاصمة النيبالية كاتماندو، مشيرة إلى أن البعثة تضم طواقم طبية بقيادة الدكتور لواء بدر طريف، وكذلك طواقم إنقاذ تابعة لقيادة الجبهة الداخلية.

وفى الشأن الإيرانى أوقفت هيئة الرقابة على الصحافة مجلة إيرانية قالت إنها تروج ظاهرة "الزواج الأبيض" وتبررها، وذلك بعد 7 سنوات من إصدارها.

الصحف البريطانية: قوة زلزال نيبال تعادل 20 قنبلة ذرية.. داعش ينشر صورة لطفل رضيع بجواره مسدس وقنبلة يدوية.. ومتسلق يسجل بالفيديو لحظات مرعبة لانهيار ثلجى فى قمة إيفرست

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>الإندبندنت: قوة زلزال نيبال تعادل 20قنبلة ذرية

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>الصحف الأمريكية: قبضة الأسد على السلطة أضعف من أى وقت مضى.. الأمين العام القادم للأمم المتحدة ينبغى أن يكون امرأة.. وجينجريتش يتهم "هيلارى كلينتون" بالتورط فى نشاط غير قانونى

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>واشنطن بوست: الأمين العام القادم للأمم المتحدة ينبغى أن يكون امرأة

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>واشنطن بوست: قبضة الأسد على السلطة فى سوريا أضعف من أى وقت مضى

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>مبعوث أممى سابق لليمن يحمل عاصفة الحزم مسئولية فشل الاتفاق مع الحوثيين

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>واشنطن تايمز: جينجريتش يتهم "هيلارى كلينتون" بارتكاب فعل غير قانونى

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>الصحف الأمريكية: قبضة الأسد على السلطة أضعف من أى وقت مضى.. الأمين العام القادم للأمم المتحدة ينبغى أن يكون امرأة.. وجينجريتش يتهم "هيلارى كلينتون" بالتورط فى نشاط غير قانونى

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إيران توقف مجلة تروج لظاهرة "الزواج الأبيض"

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موجز أخبار مصر للساعة1.. الجيش يدمر 26 بؤرة إرهابية بالعريش والشيخ زويد