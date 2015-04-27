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مورينيو: أفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي؟ هذا الفريق لا يمكنه الفوز باللقب

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مورينيو: أفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي؟ هذا الفريق لا يمكنه الفوز باللقب مورينيو: أفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي؟ هذا الفريق لا يمكنه الفوز باللقب

تعجب جوزيه مورينيو مدرب فريق تشيلسي من عدم وجود سيسك فابريجاس في القائمة المثالية لأفضل 11 لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأكد أن الفريق المختار لا يستطيع الفوز بمسابقة الدوري الإنجليزي لافتقاده التوازن الدفاعي.

وأفاد مورينيو بأن كل لاعبي تشيلسي يستحقون التواجد في التشكيلة المثالية لهذا الموسم وليس فقط ستة لاعبين مؤكدا احترامه لبقية اللاعبين في مختلف الأندية في المسابقة الإنجليزية.

ويرى مورينيو أن الفريق الذي تم اختياره به لاعب واحد فقط في وسط الملعب لديه قدرات دفاعية جيدة هو نيمانيا ماتيتش.

وضمت التشكيلة ستة لاعبين من تشيلسي هم، جون تيري، جاري كاهيل، برانيسلاف إيفانوفيتش، ماتيتش، إدين أزار ودييجو كوستا.

في تصريحات نشرتها صحيفة (ميرور) الإنجليزية قال المدرب البرتغالي:"كل لاعبي تشيلسي يستحقون التواجد في قائمة الأفضل.. نعم أعتقد ذلك".

وأضاف "أعلم أن مدرب تشيلسي هو من يتحدث.. أحترم كل اللاعبين المتواجدين في القائمة".

وأردف "لاعبو الفرق الأخرى لديهم الحق في الاختيار.. القائمة تضم لاعبين رائعين، ولم تضم أيضا لاعبين رائعين".

وتابع "كمثال، الموسم الذي يقدمه فابريجاس، عدد التمريرات الحاسمة وجودة الأداء الذي يقدمه، عدم وجوده في القائمة أمرا غريبا نوعا ما".

وأتم "أعتقد أيضا أن هذا الفريق لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي، لأن يوجد به أربعة مدافعين، ماتيتش وخمسة لاعبين مهاجمين.. فريق يفتقد للاتزان، يفتقد لاعب وسط آخر.. هذا اللاعب لابد أن يكون فابريجاس".

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