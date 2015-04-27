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ريال مدريد يسلم كأس دوري الأبطال لعمدة برلين

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ريال مدريد يسلم كأس دوري الأبطال لعمدة برلين ريال مدريد يسلم كأس دوري الأبطال لعمدة برلين

سلم نادي ريال مدريد الإسباني كأس بطولة دوري أبطال أوروبا والتي حققها العام الماضي لعمدة مدينة برلين التي ستستضيف نهائي المسابقة في النسخة الحالية يوم 6 يونيو المقبل.

مثل النادي خلال الحفل المبسط بالعاصمة الألمانية نجمه السابق ومدير العلاقات به حاليا إميليو بوتراجينيو وإثنين من نجومه المعتزلين هم باكو خينتو وأمانسيو.

وغاب الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الحفل نظرا لوفاة والدته.

وتتنافس أندية ريال مدريد، بايرن ميونيخ، يوفنتوس وبرشلونة على الظفر بالبطولة هذا الموسم والتي ستتبارى في المربع الذهبي الأسبوع المقبل، إذ يواجه بايرن ميونيخ فريق برشلونة، ويدافع ريال مدريد عن لقبه أمام يوفنتوس.

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