حجز قضية المتهمين بالإساءة لرموز الدولة للنطق بالحكم

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري اليوم حجز قضية خمسة خليجيين يحاكم أحدهم حضوريا وأربعة غيابيا متهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة إلى جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم "ح.ع.م.ع" خليجي الجنسية الذي طالب ببراءة موكله من التهم المسندة إليه.

من جهة أخرى قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإتحادية العليا تأجيل قضية المتهمة " أ ب ع " المعروفة إعلاميا بجريمة " شبح الريم" إلى جلسة 18 مايو المقبل لاستكمال المرافعات بعد أن استمعت إلى أقوال باقي شهود الاثبات.

وواجهت المحكمة خلال الجلسة المتهمة بالنتيجة التي وردت من المختبر الفني وهي ثبات مضاهاة الصوت وفضت الأحراز الخاصة بالمتهمة في حين عدلت المحكمة عن قرارها السابق بإيداع المتهمة في مركز طبي متخصص ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة للإفادة بتقرير مفصل عن حالتها وبيان مدى استقرارها وذلك بعد تلقي تقرير اللجنة الطبية الذي أكد أنه لا توجد حاجة لبقاء المتهمة في المركز والاكتفاء بجلسات متفرقة.

ومثلت أمام المحكمة المتهمة بحضور بعض ذويها وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.