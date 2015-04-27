إنتر ميلان يحجب الرقم 4 تكريما لزانيتي

أعلن الملياردير الإندونيسي إريك توهير رئيس إنتر ميلان الإيطالي حجب النادي للرقم 4 تكريما لأسطورته المعتزل خافيير زانيتي.

ويعد زانيتي هو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات مع إنتر ميلان في كل البطولات، 615 مباراة، منذ أن ارتدى قميص الفريق لأول مرة وهو بعمر 19 سنة.

وسينظم زانيتي صاحب الـ41 عاما مباراة خيرية يوم 4 مايو المقبل، وأكد رئيس النادي توهير أن الرقم 4 سيتم ارتداؤه لأخر مرة في تاريخ النادي في هذه المباراة من قبل زانيتي.

وعبر زانيتي عن امتنانه لقرار توهير قائلا عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر":"أتشرف بكوني جزءا من عائلة إنتر ميلان.. فخور بكوني رقم 4 للأبد".