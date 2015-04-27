فان جال ينتقد روح لاعبي مانشستر يونايتد.. ويؤكد: توقعت هذه الهزيمة

انتقد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الروح القتالية للاعبي الفريق الإنجليزي في موقعة إيفرتون.

وجاءت تصريحات المدرب الهولندي بعد خسارة مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة أمام إيفرتون في ملعب جوديسون بارك ضمن سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان جال: "لأول مرة هذا الموسم لا أجد الروح والإبداع والإصرار عند لاعبي فريقي أعلى من المنافس".

وتابع مدرب برشلونة الأسبق "توقعت هذا الأداء أنا وريان جيجز (مساعد المدير الفني لمانشستر يونايتد)".

وأوضح مدرب بايرن ميونيخ الأسبق "منذ شاهدت أداء اللاعبين في فترة الإحماء وقد توقعت ما سيحدث. لم يكن إحماء جيدا".

وأردف مدرب أياكس أمستردام الأسبق "وقتها قبل اللقاء بدقيقة واحدة تفكر كمدرب في أنك قادر على تحفيز لاعبيك والتحدث معهم جيدا. لكن كان الوقت قد تأخر للأسف".

وأتم مدرب المنتخب الهولندي الأسبق "عليك أن تكون في قمة تركيزك وأنت تستعد لمثل تلك المباريات قبلها بيومين أو 3. إيفرتون فعل ذلك ولهذا فاز".