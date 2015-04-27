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برشلونة يستعد لمواجهة خيتافي بكامل لاعبيه

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برشلونة يستعد لمواجهة خيتافي بكامل لاعبيه برشلونة يستعد لمواجهة خيتافي بكامل لاعبيه

(إفي): أجرى فريق برشلونة اليوم الاثنين أخر جلسة تدريبات لكامل لاعبيه قبل مواجهة خيتافي غدا في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعد هذه أول مرة خلال الموسم الحالي يقوم فيها مدرب البرسا لويس إنريكي بإجراء مران لكافة لاعبي الفريق الأول الـ23 ، بعد أن حصل البلجيكي توماس فيرمايلين أمس على تصريح طبي للعب بعد الإصابة التي أبعدته لنحو عشرة أشهر عن الملاعب.

وسيحل خيتافي مساء غد ضيفا على برشلونة على ملعب "كامب نو" في الليجا، التي يحتل الفريق الكتالوني صدارتها برصيد 81 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

وبمباراة خيتافي، يستهل برشلونة ماراثونا يتضمن ستة لقاءات في نحو 20 يوما، يلعب خلالها أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي فضلا عن مباريات في الليجا.

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