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ريال مدريد يبدأ الاستعداد لألميريا دون راحة

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ريال مدريد يبدأ الاستعداد لألميريا دون راحة ريال مدريد يبدأ الاستعداد لألميريا دون راحة

(إفي): بدأ فريق ريال مدريد اليوم الاثنين بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الإعداد لمباراته أمام ألميريا بعد غد الأربعاء في الجولة الـ34 من الليجا.

ولم يتح للفريق الملكي الوقت المناسب من أجل تحليل فوزه المثير الليلة الماضية على سيلتا فيجو بنتيجة 2-4 ، حيث يتعين عليه الاستعداد للقاء المقبل على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وكانت جلسة اليوم لفك عضلات للاعبين المشاركين في لقاء أمس، بينما لا يزال غائبا كل من جاريث بيل وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش للإصابة.

وأجرى حراس المرمى إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو مرانا خاصا.

وقام البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي مارسيلو بالركض على أرض الملعب، فيما تدرب باقي اللاعبين تحت إمرة أنشيلوتي الذي حظي أيضا بوجود لاعبي الفريق الرديف مارتن أوديجارد وألبارو.

ومن المقرر أن يجري الريال صباح غد جلسة تدريبات جديدة قبل استصافة ألميريا في الليجا، التي يحتل وصافتها برصيد 79 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

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