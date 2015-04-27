جنايات المنيا تؤجل محاكمة 42 إخوانيًا لشهري يونيو ويوليو المقبلين

قررت محكمة جنايات المنيا، الأثنين، تأجيل محاكمة 42 متهماً إخوانياً، لتورطهم في أحداث شغب وعنف وتعد على قوات الأمن، إلى شهري يونيو ويوليو.

فى القضية الأولى، أجلت المحكمة نظر محاكمة 11 متهماً بالتظاهر واستعمال القوة ضد أجهزة الأمن والجيش بمركز بنى مزار، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو لحضور باقي المتهمين.

وفى القضية الثانية، أجلت المحكمة، نظر محاكمة 27 متهماً بمدينة المنيا، إلى اليوم الثانى من دور شهر يوليو المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع وحضور باقي المتهمين حيث حضر منهم 10 متهمين فقط ، والباقين مفرج عنهم ومخلي سبيلهم فى أحداث تعد على قوات الأمن بمنطقة أبو هلال.

وفى القضية الثالثة، أجلت ذات المحكمة، نظر محاكمة 4 متهمين إلى اليوم الثانى من دور شهر يوليو المقبل لحضور باقي المتهمين، وهم عبد الله عبد الجواد، ومحمد جمال على، ومحمد سيد محمد، وعمرو محمد على، ووجهت لهم النيابة العامة، تهم التحريض على التظاهر وإحداث العنف بحى شاهين غرب مدينة المنيا، وذلك فى شهر نوفمبر من العام الماضى.