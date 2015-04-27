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تعليم السويس: 11776 طالبًا يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الفني لليوم الثاني

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تعليم السويس: 11776 طالبًا يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الفني لليوم الثاني تعليم السويس: 11776 طالبًا يؤدون امتحانات النقل بالتعليم الفني لليوم الثاني

وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى

انتظم نحو 11776 طالبًا وطالبة في اليوم الثاني لامتحانات النقل بمدارس التعليم الفني والتي يبلغ عددها 19 مدرسة بالسويس، حيث أدى طلاب الصف الأول أمس الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية دون شكاوى.

وتجري الامتحانات النظرية والعملية بالتناوب يومًا بعد يوم.

وتابع اللواء العربي السروي محافظ السويس سير الامتحانات أمس الأحد فى مدرسة الصناعات الزخرفية بالغريب، ورافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وسلمى الشاعر وكيل المديرية ومحمد عزب مدير عام التعليم الفنى.

 وتابع عبد الحافظ وحيد سير الامتحانات في مدرستي الصباح والتجارية والصناعية، مؤكدًا سير الامتحانات في أجواء مستقرة.

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