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جوارديولا: لو كان روبن جاهزا سيلعب أساسيا أمام دورتموند

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جوارديولا: لو كان روبن جاهزا سيلعب أساسيا أمام دورتموند جوارديولا: لو كان روبن جاهزا سيلعب أساسيا أمام دورتموند

(إفي): لم يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ اليوم الاثنين في استبعاد امكانية مشاركة لاعبه الهولندي آريين روبن أساسيا في مواجهة بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء بنصف نهائي كأس ألمانيا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم ردا على سؤال بخصوص هذا الأمر "أريين ليس لاعبا يبدأ المباراة من على الدكة، لو كان مستعدا سيلعب غدا منذ البداية".

وعاد روبن أمس للتدريبات الجماعية وسيلحق بشكل مؤكد بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة الإسباني.

وأشار جوارديولا إلى أن اللاعب الهولندي يتمتع بالقوة الذهنية ولكنه "في حاجة لبعض الوقت حتى يستعيد كامل مستواه".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد افتقدنا اريين، كان ينقصنا في التعامل مع المواقف الفردية في الهجوم".

ومن ضمن لاعبي البايرن العائدين بعد غياب، باستيان شفاينشتايجر الذي سجل هدف الفوز في مرمى هيرتا برلين أول أمس بالبوندزليجا.

وتمنح عودة شفاينشتايجر وتياجو لجوارديولا خيارات أكبر في وسط الملعب، لذا سيضطر لاستبعاد أحدهما في مباراة الغد.

وحول هذا الأمر قال جوارديولا "مرحبا بمثل هذه النوعية من المشاكل، منذ أسبوعين لم يكن لدينا وكنت أجد لاعبين بالكاد للدفع بهم في التشكيل".

وعن مباراة الغد صرح "لعبنا ست أو سبع مرات ضد دورتموند، خسرنا وفزنا ولكن دائما ما كانت المبارايات قوية للغاية".

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