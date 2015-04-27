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مرافق الدقهلية: 2346 مخالفة خلال حملة أمنية بالمنصورة

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مرافق الدقهلية: 2346 مخالفة خلال حملة أمنية بالمنصورة مرافق الدقهلية: 2346 مخالفة خلال حملة أمنية بالمنصورة

مرافق الدقهلية : 2346 مخالفة خلال حملة امنية بالمنصورة

شنت شرطة المرافق بالدقهلية بقيادة العميد عماد يحيى، رئيس شرطة المرافق؛ حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات وإعادة الانضباط إلى الشارع، وذلك بدائرة قسم أول المنصورة وأسفرت عن ضبط المخالفات الأتية، “51 مخالفة قانون إشغال طريق – 12 مخالفة قانون منشأة بدون ترخيص – 42 مخالفة قانون عدم حمل رخصة بائع متجول – 9 مخالفة قانون عدم حمل شهادة صحية – 31 مخالفة قانون النظافة العامة – 18 مخالفة قانون البيئة – 2100 مضبوطات متنوعة تم إيداعها بمخازن مجلس المدينة – 110 إزالة اشغال متنوع – بإجمالى عدد 2346 مخالفة”.

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