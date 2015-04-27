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​​بالصور.. محافظ الأقصر يستمع لمشاكل أهالي قرية الشغب خلال اليوم المفتوح

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​​بالصور.. محافظ الأقصر يستمع لمشاكل أهالي قرية الشغب خلال اليوم المفتوح ​​بالصور.. محافظ الأقصر يستمع لمشاكل أهالي قرية الشغب خلال اليوم المفتوح

جانب من لقاء محافظ الاقصر باهل القريه

استمع محمد بدر، محافظ الأقصر، لمشاكل أهالي قرية الشغب خلال اليوم المفتوح الذي عقده بالقرية واستمر لـ 5 ساعات.

واشتكي الأهالي من نقص عدد الأطباء في الوحدات الصحية وتدني مستوى الخدمات والمرافق بالقرية، وىنتشار النمل الأبيض بعدد من المنازل، وسوء حالة المزلقانات، وارتفاع قيمة إيجارات إسكان الشباب بالقرية، والتي تبلغ 480 جنيه شهريًا، ونقص حصة القرية من اسطوانات البوتاجاز، مشيرين إلي أنهم يقومون بشراء الإسطوانة الواحدة بـ35 جنيه من تجار السوق السوداء .

وطالب الأهالي بترميم مدرسة عمر بن الخطاب، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية، وتطوير مدرسة الدبابية وتحويلها لتعليم اساسي، وإنشاء مكتب بريد بقرية الدبابية؛ بدلا من عناء الذهاب لمكتب بريد الشغب وتخصيص نقطة شرطة وتطوير مراكز شباب الشغب وحاجر الشغب والمعلا .
> كما طالب الأهالي باستغلال منطقة محمية الدبابية؛ كمزار سياحي بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، ورصف طريق مدخل قرية المعلا حتي المعهد الازهري، كما بحثوا عدد من المشاكل الخاصة بمشروع مد خطوط، وإحلال وتجديد شبكات المياه المعطلة منذ عام 2006 في قرية المعلا ومشاكل وتطبيق منظومة الخبز وتوزيع الإسطوانات.

و أشاد عدد من الاهالي بمنظومة الخبز، وأكدوا أنها قضت علي كثير من المشاكل مؤكدين أن معوقات تطبيقها من اصحاب المخابز وبعض مفتشي التموين.

من جانبه وعد بدر؛ بحل جميع هذه المشاكل وفق جدول زمني محدد، مشيرا الي الجهود التي تبذل لعلاج مشكلة نقص الأطباء التي تعاني منها المحافظة عن طريق توفير اطباء للوحدات الصحية حيث تم مخاطبة وزارة الصحة لزيادة عدد الاطباء وسيصل المحافظة 70 طبيب جديد يساهمون في حل أزمة نقص الاطباء بالوحدات الصحية بالقري وزيادة عدد الورديات بها.

وفيما يتعلق بمشاكل قطاع التموين وجه المحافظ رئيس مدينة اسنا محمد سيد بتنظيم عملية توزيع الاسطوانات بالتنسيق مع التموين والوحدة المحلية للقرية.

وقال رئيس المدينة انه سيتم عمل كشوف بأسماء اهالي القرية تضمن حصول كل مواطن علي الاسطوانة من شاحنة النقل مباشرة وذلك لضبط عملية التوزيع وضمان حصول كل مواطن علي اسطوانة البوتجاز بسعر مناسب.

وأشار مدحت جعفر وكيل وزارة التموين؛ إلي توزيع الدقيق للراغبين في صرفه ابتداء من أول شهر مايو حيث تم توفير أكبر كمية لمدينة اسنا 850 طن خلال هذا الشهر.

وحول ارتفاع ايجارات مساكن الشباب؛ أشار رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب الي وجود مقترح يتم دراسته بوزارة الإسكان يقضي بزيادة مدة دفع الإيجار الي 20 سنة وذلك لتقليل قيمته.

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