دفاع “قسم التبين” يطالب بالإطلاع على صورة لتقرير النيابة العامة عن قيمة التلفيات

طالب دفاع متهمي القضية المعروفة اعلاميًا بـ”اقتحام قسم التبين” بالإطلاع على صورة رسمية من تقرير النيابة العامة بجلسة اليوم عن قيمة التلفيات التى لحقت بقسم التبين اثناء الواقعة.

كما أبدى الدفاع مطالبته بالإدعاء المدنى المعاكس عن المتهمين 13 و14 و15 ، في مقابل الدعوى التى قدمها محامي قضايا الدولة ممثلًا عن وزير الداخلية بشأن الأحداث، نظرًا لكونها تندرج تحت اطار الإتهام الكاذب، بحسب وصف الدفاع.

وكانت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.