انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول بمتحف السويس القومي

أفتتح صباح اليوم، اللواء العربي السروي، محافظ السويس، ويرافقه الدكتور مصطفي أمين، امين عام المجلس الأعلي لللآثار نائب عن وزير الآثار، والدكتور حاتم عبد الجواد، باحث بقناة السويس ممثلا عن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة فعاليات المؤتمر العلمى الأول الذى يقيمه متحف السويس القومى تحت عنوان«مشروع محور قناة السويس الجديدة و مستقبل السياحة الثقافية في مدن القناة وسيناء “الواقع والتطلعات”» وسيستمر لمدة 4 أيام .

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فلم توثيقي عن تاريخ القناة منذ فكرة الأنشاء حتي تنفيذها والتوسعات ومشروع القناة الجديدة وتنفيذه .

قال الحضور فى كلماتهم؛ أن عقد المؤتمر فى هذا التوقيت الهام، يهدف إلى تقديم الرؤى العلمية والأكاديمية لإعادة رسم خريطة التنمية السياحية الشاملة لمدن القناة وسيناء بالتوازى مع قرب إنتهاء أعمال الحفر بمشروع محور قناة السويس الجديدة ، والذى سيعيد تشكيلها كلية؛ بناء على الدراسات التى تؤكد أن المشروع سيكون له تأثير إقتصادى مباشر على مجال السياحة ليس على مستوى مدن القناة فقط بل يمتد ليشمل مصر بأكملها، وأن محاور المؤتمر ستشمل تقديم كافة الرؤى التي تهتم بالسياحة على جميع محاورها الثقافية، الدينية، الاقتصادية، الشاطئية ، الترانزيت” والتي تتناسب وطبيعة الموقع ومشروعات التنمية الأقتصادية المتوقعة بحيث يتم تلبية طلبات جميع الأذواق.

كما أفاد مسئولو المتحف أن “المتحدثين فى هذه المحاور من الأكاديميين بوزارة الآثار وعدد من الجامعات المصرية من المتخصصين فى الآثار والإرشاد السياحى وكذا عدد من الأكاديمين بهيئة قناة السويس وأن الدراسات المقدمة ستدور حول محور رئيس هو كيفية إعداد المواقع الآثرية من مختلف العصور التاريخية على إمتداد قناة السويس للزيارة بتجهيزها وإعادة تأهيلها وفتحها للزيارة من خلال التطبيقات العلمية فى إدارة المواقع الأثرية.

من جانبه قال الدكتور السيد البنا، مدير عام متحف السويس، ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر تم التحضير له منذ عدة أشهر من خلال فريق عمل من متحف السويس ومنطقة آثار السويس وشمال سيناء وكذا عدد من الزملاء بقطاع المتاحف والمعرض التاريخى لهيئة قناة السويس .

وأضاف أنه يتمنى أن يحظى المؤتمر بالدعم الجيد من جميع أجهزت الدولة ليبرز دور المتاحف كمؤسسات ثقافية فى المشاركة الفعلية فى رسم مستقبل السياحة الثقافية لمصر فى القرن الواحد والعشرين.