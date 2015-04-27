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“البدوي” يهنىء “البشير” بثقة و تأييد الشعب السوداني

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“البدوي” يهنىء “البشير” بثقة و تأييد الشعب السوداني “البدوي” يهنىء “البشير” بثقة و تأييد الشعب السوداني

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفدي

أرسل الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد برقية تهنئة إلى الرئيس السودانى عمر حسن البشير لفوزه بفترة رئاسة جديدة مدتها 5 سنوات، وحصوله على نسبة 94,5% من عدد أصوات الناخبين.

وأكد البدوي أن إعادة انتخاب الرئيس البشير بهذا الاكتساح، تؤكد ثقة و تأييد الشعب السودانى لقيادته.

وأعرب البدوي عن تقديره البالغ للتجربة الديموقراطية السودانية، متمنيًا للرئيس عمر البشير التوفيق والسداد في تحقيق أمال شعب السودان الشقيق وإنجاز المزيد من خطوات تعزيز التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل في إطار العلاقات التاريخية والمصيرية التي تربط بين البلدين الشقيقين والسودان.

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