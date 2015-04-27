ضبط 1550 صاروخًا وألعاب نارية و120 منشطًا جنسيًا فى حملة تموينية بالسنطة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 1550 صاروخًا وألعاب نارية و120 قرصًا منشطًا جنسيًا داخل سوبر ماركت بقرية الجعفرية مركز السنطة قبل بيعها للجمهور، تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام أحمد.م.ا 47 سنة صاحب سوبر ماركت بقرية الجعفرية مركز السنطة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، تم استهداف المحل عقب تقنيين الإجراءات وتم ضبط 1550صاروخًا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر و120 قرصًا منشطًا جنسيًا، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 18258جنح مركز السنطة، قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.