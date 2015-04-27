ضبط صاحب مزرعة بحوزته بندقيتان وطبنجة وعدد من الطلقات الحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق برئاسة السيد الرائد كريم المحلاوى ومعانوه تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، والعميد أشرف ربيع مدير إدارة من ضبط "أ.م.ا" 39 سنة، صاحب مزرعة، ويقيم بقرية شباس الشهداء، مركز دسوق، وبحوزته 2 بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12، 2 طبنجة تركى معدلة، مقروطة بروحين، طبنجة عيار 9 مم تحمل أرقام 1034544، خزينة بندقية آلية، 11 طلقة عيار 7.62×39، 10 طلقات عيار 9 مم، 3 أسلحة بيضاء بقصد الدفاع، ومبلغ 4100 جنيه، وهاتف محمول، تم تحرير المحضر رقم 7934/2015 جنايات المركز.

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