جنايات سوهاج تحيل أوراق 4 متهمين بقتل مندوب شرطة بسبب خصومة ثأرية للمفتى

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، إحالة أوراق المتهمين كمال.ب.م وشقيقه أحمد وعبد الرازق.م.ز وإبراهيم.أ.أ إلى فضيلة المفتى لاتهامهم بقتل المجنى عليه ثروت.م والشروع فى قتل عاطف.م بقرية الريياينة بمركز طما بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2013 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بمقتل المجنى عليه "مندوب شرطة"، بينما أصيب الآخر، بعدة طلقات نارية بالقدمين بناحية قرية الرياينة المعلق التابعة لمركز طما بسوهاج على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتهما وبين عائلة أخرى.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة طما بمقتل أمين شرطة وإصابة أخر، وإشعال النيران بـ3 منازل أخذًا بالثأر بناحية الرياينة بدائرة المركز، وتبين مقتل «ثروت.م. 24 سنة- مندوب شرطة، إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وإصابة عاطف.م، 28 سنة- مندوب شرطة، بعدة طلقات نارية بالقدمين، أثناء عودتهما من عملها، وتبين قيام المتهمين بالتربص للمجنى عليهما وأطلقوا عليهما النيران من سلاح إلى أخذا بالثأر، وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.