نصائح للتغلب على آلام الرقبة والفقرات العنقية

قد تتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص إلى الإصابة بمشاكل الفقرات العنقية، وذلك لاتباع بعض السلوكيات الخاطئة التى قد تسبب الآلام بفقرات الرقبة.

وفى هذا السياق يذكر الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، بعض النصائح للحفاظ على سلامة الفقرات العنقية المسئولة عن توصيل الإشارات العصبية من المخ لباقى أجزاء الجسم، كالجلوس بشكل سليم كالوضع مستقيما، وفى العمل يجب التحرك كل 5 دقائق وتحريك الرقبة والقيام ببعض التمرينات وعدم النوم على وسادات عالية أو منخفضة يجب أن تكون متوسطة.

ويتابع د. مدحت ثابت أنه عند الشعور بأى ألم فى الرقبة يجب الاهتمام بمشاكل الفقرات وإجراء الإشاعات والعلاج الطبيعى، وفى حالة التعرض الدائم لبعض الأعراض كزغللة فى العين أو الدوار أو وجود تنميل فى الأيدى وألم بالكتف والرقبة، فيجب الذهاب للطبيب لمعرفة السبب وتلقى العلاج.

ويضيف أن علاج مشاكل الرقبة يكون على حسب الحالة أو بإعطاء أدوية مسكنة، وفى حالة إذا كانت الحالة تتطلب التدخل الجراحى أو ارتداء الرقبة فيكون ذلك على حسب الحالة.