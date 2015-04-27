أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يوقف خلية إرهابية شرق صيدا

Google+ Print
الجيش اللبنانى يوقف خلية إرهابية شرق صيدا الجيش اللبنانى يوقف خلية إرهابية شرق صيدا
أوقفت قوة تابعة لمخابرات الجيش اللبنانى خلية إرهابية شرق صيدا بجنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان اليوم الأثنين إنه نتيجة المتابعة والرصد، دهمت قوة من مديرية المخابرات ليل 25/ 26 ابريل الجارى أحد المنازل فى منطقة شرحبيل شرق صيدا، وأوقفت لبنانيين يشكلان خلية إرهابية.

وأشار البيان إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية والرمانات اليدوية من المنزل، كان الموقوفان يجمعانها لاستخدامها للقيام بنشاطات إرهابية.

وأضاف البيان أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365