الجيش اللبنانى يوقف خلية إرهابية شرق صيدا

أوقفت قوة تابعة لمخابرات الجيش اللبنانى خلية إرهابية شرق صيدا بجنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان اليوم الأثنين إنه نتيجة المتابعة والرصد، دهمت قوة من مديرية المخابرات ليل 25/ 26 ابريل الجارى أحد المنازل فى منطقة شرحبيل شرق صيدا، وأوقفت لبنانيين يشكلان خلية إرهابية.

وأشار البيان إلى مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية والرمانات اليدوية من المنزل، كان الموقوفان يجمعانها لاستخدامها للقيام بنشاطات إرهابية.

وأضاف البيان أنه "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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