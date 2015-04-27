أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول تونسى: لدينا أحدث قطع بحرية متخصصة فى الإنقاذ السريع

Google+ Print
مسئول تونسى: لدينا أحدث قطع بحرية متخصصة فى الإنقاذ السريع مسئول تونسى: لدينا أحدث قطع بحرية متخصصة فى الإنقاذ السريع
صرح العقيد جمال بن عمر، قائد الفريق العاشر للتدخل والإسناد بالقاعدة البحرية التونسية ببنزرت، بأن فريقه حاليا يضم 6 وحدات بحرية حديثة ومتطورة، 5 منها صناعة "الترسانة الإيطالية فيكتوريا"، تم اقتناؤها فى إطار منحة من المفوضية الأوروبية لدعم جهود القوات البحرية التونسية فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وللتصدى للجرائم فى البحر.

وأضاف العقيد، حسبما أوردت وكالة أنباء تونس "وات"، أنه تم إسناد اسم "الجمهورية" لهذه الوحدة إحياء لذكرى القطعة البحرية "الجمهورية"، والتى تم اقتناؤها فى الخمسينات.

وأشار إلى أن القوات البحرية تسلمت قطعة بحرية باسم "الجمهورية" فى يوليو 2013، وقطعتين أخريين "الجلاء ورمادة"، فى أبريل 2014، والقطعتين "ساقية سيدى يوسف وقرقنة" فى يونيو 2014.

وأوضح أن هذه القطع البحرية تتميز بسرعتها القصوى ويتكون طاقمها من 12 فردا من بينهم ثلاثة ضباط بحرية، وتتوفر عليها منظومة متطورة لتبادل المعلومات، كما تعمل فى الحزام الثانى بهدف حماية المياه الإقليمية والتصدى لكافة أشكال الجرائم فى البحر، ومنها تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365