العثور على 6 جثث لعاملين بقناة ليبية قتلوا ذبحًا بمدينة البيضاء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بالعثور على جثث 6 عاملين فى قناة ليبية قتلوا ذبحًا قرب مدينة البيضاء.

وكان قد قتل عنصر وأصيب آخران من قوات عملية "فجر ليبيا"، جراء هجوم قامت به قوات الجيش الليبى مدعومة من القوات المساندة بمناطق الزنتان وورشفانة والرجبان أمس الأحد، على بوابة "الهيرة" والتى تتمركز بها قوات فجر ليبيا "20 كم شمال غريان"، وهى البوابة الشمالية لبلدة غريان.

وقال مصدر عسكرى مساء أمس، إن قوات الجيش شنت هجومًا على بوابة "الهيرة" والتى تتمركز بها قوات فجر ليبيا، وهى البوابة الشمالية لبلدة غريان، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بالبوابة.