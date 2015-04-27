عمر البشير:الشعب السودانى قدم درسا حضاريا للعالم بمشاركته فى الانتخابات

وجه الرئيس السودانى عمر البشير، تحية شكر وتقدير للشعب السودانى على موقفه الحضارى أثناء الانتخابات التى شهدتها البلاد، مشيدا بوعى الشعب وإصراره على ممارسة حقه الانتخابى الدستورى، والذى قدم خلال تلك الانتخابات درسا حضاريا للعالم أجمع.

وأكد البشير-خلال كلمته اليوم الاثنين أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان، عقب إعلان فوزه بدورة رئاسية جديدة لخمس سنوات قادمة- أن السودان لم ولن يقبل وصاية أو إملاءات من أحد، -فى إشارة للدول الغربية وأمريكا- وقال "أن تاريخنا وحضارتنا وديننا وأخلاقنا أفضل منهم بكثير".

وسخر الرئيس البشير، من التهديدات التى وجهتها العناصر والمجموعات المتمردة والمسلحة، مؤكدا أن الجيش السودانى كبدهم يوم أمس خسائر فادحة واستولى منهم على 200 عربة مسلحة بتجهيزاتها، لافتا إلى أنه سيتم استخدام تلك العربات فى القضاء على بقية العناصر الإرهابية بالبلاد.

كما وجه الرئيس البشير، التحية لكل العاملين القائمين على الانتخابات، والمراقبين الذين شهدوا بنزاهتها وشفافيتها، وقال "أن تلك الانتخابات تعد نموذجا حضاريا نقدمه للقوى الغربية".

وحيا البشير، القوى والأحزاب السياسية السودانية، التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات، مشيرا إلى أن المشاركة أو عدم المشاركة فى الانتخابات حق دستورى للجميع.

وأشار إلى أن حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" يقع على عاتقه مسئولية كبيرة بعد تلك الثقة التى منحه أياها الشعب السوداني، مشددا على أنهم سيعملون على تحقيق طموحات الشعب. كما أشاد البشير، بدور المرأة السودانية خلال الانتخابات التى كانت فى مقدمة الصفوف.

ووجه كذلك التحية للقوات المسلحة السودانية ولقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة على جهودهم الدؤوبة لحفظ أمن وسلامة البلاد.

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