شعث يدعو ألمانيا للاعتراف بفلسطين والضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها

أكد الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" مفوض العلاقات الدولية للحركة، أن استقرار وأمن المنطقة لن يتحقق بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ودعا شعث - لدى استقباله اليوم الاثنين، وفدا من مجلس البرلمان الألمانى يمثل الأحزاب السياسية - ألمانيا إلى الاعتراف بفلسطين، انسجاما مع قرارات القمة الأوروبية التى عقدت عام 1999 فى برلين، وأكدت أن تقرير المصير للشعب الفلسطينى يعنى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعترف بها أوروبا خلال مسيرة السلام، دون ربط ذلك بالوصول إلى حل سياسي.

ووضع شعث الوفد فى صورة الوضع السياسى العام، وسياسات الاحتلال واستمرار الاستيطان والأوضاع المأساوية فى قطاع غزة، وما يجرى فى مدينة القدس من اعتداءات مستمرة بحق ساكنيها وممتلكاتهم.

وطالب عضو مركزية "فتح" بدور ألمانى وأوروبى أكبر فى المنطقة، وضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لتحقيق السلام، خاصة مع تقلص الدور الأمريكى فى السيطرة على السياسة العالمية.

>وأشار شعث إلى العلاقات الفلسطينية الألمانية والأوروبية، مؤكدا سعى القيادة الفلسطينية إلى تعزيز وتنمية العلاقة مع مختلف الدول الأوروبية فى المجالات كافة.

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